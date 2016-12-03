ATO’da ‘cep’siz seçim

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) bugün yapılacak başkanlık seçimlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararına göre; polis, giriş kapısında, bina içinde ve seçim sandıkları ile oy kabinlerinin konulacağı sandık alanında olacak. Oy kabinlerinin çevresinde önceden takılmış olan güvenlik kameraları sökülecek. Kabinlerin üstü kapatılacak. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme cihazlarıyla oy kabinine girilmeyecek. Kayyum atanan Ankara Ticaret Odası'nda bugün yapılacak başkanlık seçimlerinde Osman Gökçek ve Gürsel Baran yarışacak. Seçimde 188 meclis üyesi oy kullanacak.