Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, alacakların tahsilatında ve bundan sonraki satışlarda yabancı para kullanılmayacağı, işlemlerin Türk lirası ile yürütüleceği bildirildi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ.."

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TMSF, bankacılık sektörünün sigorta kurumudur ve vatandaşlarımızın bankalardaki bireysel tasarruflarının sigortacısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak, alacaklarımızın tahsilatında ve bundan sonraki satışlarımızda yabancı para kullanılmayacak, işlemler Türkiye'nin egemenliğinin bir parçası olan Türk lirası ile yürütülecektir."

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada "Yastık altında dövizi olanlar gelsin parasını altına, TL'ye dönüştürsün." ifadelerini kullanmıştı.