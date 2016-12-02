Şangay ile işler açılacak

İtalyan yönetim danışmanlığı şirketi Value Partners MENA Bölgesi Yönetici Ortağı Ali Güven, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinde Türkiye için önemli pazar fırsatları olduğuna işaret etti. Güven, "Türkiye'nin 2017'de Şangay Enerji Kulübü'nün dönem başkanlığını yürütecek olması, enerji sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketleri adına çok ciddi iş imkanları yaratacak. Ayrıca bu ülkelerde faaliyet gösteren Türk markaların bilinirliğine önemli katkı sağlayacak" dedi.