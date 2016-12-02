İşler İvanka’ya kalıyor

8 Kasım'da ABD Başkanı seçilen DonaldTrump, diğer 'tüm işlerini bırakacağını' açıkladı. Trump, "Bunu yasalara göre yapmam gerekli olmasa da görüntüde bunun önemli olduğunu hissediyorum" dedi. Twitter'dan yaptığı sürpriz açıklamada Trump, "ABD'yi yeniden güçlü yapmak için ülkeyi yönetme görevine odaklanmak üzere sahip olduğum tüm büyük işleri bırakacağımı tartışmak amacıyla 15 Aralık'ta çocuklarımla birlikte NewYork'ta büyük bir basın toplantısı yapacağım" ifadesini kullandı. Trump, diğer mesajlarında da "Başkanlığımın çeşitli işlerimle çıkar çatışmasına girmemesi gerekiyor. Dolayısıyla beni iş operasyonlarından tamamen dışarıda bırakmak için yasal belgeler düzenleniyor. Başkanlık çok daha önemli bir görev" dedi. Trump'ın işlerininin başına kızı İvanka Trump'ın geçmesi bekleniyor.
MİLYARDERLER KABİNESİ ABD'de başkanlık görevini 20 Ocak'ta almaya hazırlanan milyarder işadamı Donald Trump, 'zengin' bir kabine hazırlığında. Trump'ın Hazine Bakanlığı görevine StevenMnuchin'i, Ticaret Bakanlığı'na ise Wilbur Ross'u aday göstereceği açıklandı. Mnuchin, açıklamayı doğrularken, milyarder yatırımcı Wilbur Ross da Ticaret Bakanlığı için aday göstereceğini söyledi.
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