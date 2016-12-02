İkinci emekliliğe devlet garantisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal,vatandaşların Bireysel EmeklilikSistemi'nde değerlenen paralarını gerialamayacaklarına yönelik spekülasyonlaratepki göstererek, "Olur mu öyle şey? Bunlarözel emeklilik sigortalarının tasarrufundaolan varlıklar. Herkes çatır çatır parasınıalacak. Niye almasın. Bir tane deli kuyuyataş atıyor, 40 tane akıllı çıkartamıyor"dedi. Sigortacılık sistemi üzerinde olumsuzbir spekülasyon oluşturma çabalarının doğruolmadığını ifade eden Bakan Ağbal, bunlarıkasıtlı bulduğunu söyledi. Ekonomikverilerin de iyi geldiğini anlatan Ağbal,"Karamsarlığa düşmeyi gerektiren bir durumsöz konusu değil" diye konuştu.Ağbal, kamu ihalelerinin Türk Lirası ileyapılması konusuna ilişkin, "Burada hiçbirşekilde ne piyasaya zarar veren bir çabamızolur, ne de ihalelerle ilgili bir aksaklığameydan veririz" ifadesini kullandı. Alışverişmerkezlerinde dükkan kira kontratlarınındolar yerine lira cinsinden yapılmasına dönüknasıl bir düzenlemenin öngörüldüğününsorulması üzerine Bakan Ağbal, "Hükümetolarak izliyoruz. Bu konularda gerçektentedbir alınması gerekiyorsa da alırız.Sorun yok yani. Ne oranda ihtiyaç varsa bunukarşılarız ama şu anda piyasalar da iyi gidiyor"dedi.
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