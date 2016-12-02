İkinci emekliliğe devlet garantisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değerlenen paralarını geri alamayacaklarına yönelik spekülasyonlara tepki göstererek, "Olur mu öyle şey? Bunlar özel emeklilik sigortalarının tasarrufunda olan varlıklar. Herkes çatır çatır parasını alacak. Niye almasın. Bir tane deli kuyuya taş atıyor, 40 tane akıllı çıkartamıyor" dedi. Sigortacılık sistemi üzerinde olumsuz bir spekülasyon oluşturma çabalarının doğru olmadığını ifade eden Bakan Ağbal, bunları kasıtlı bulduğunu söyledi. Ekonomik verilerin de iyi geldiğini anlatan Ağbal, "Karamsarlığa düşmeyi gerektiren bir durum söz konusu değil" diye konuştu. Ağbal, kamu ihalelerinin Türk Lirası ile yapılması konusuna ilişkin, "Burada hiçbir şekilde ne piyasaya zarar veren bir çabamız olur, ne de ihalelerle ilgili bir aksaklığa meydan veririz" ifadesini kullandı. Alışveriş merkezlerinde dükkan kira kontratlarının dolar yerine lira cinsinden yapılmasına dönük nasıl bir düzenlemenin öngörüldüğünün sorulması üzerine Bakan Ağbal, "Hükümet olarak izliyoruz. Bu konularda gerçekten tedbir alınması gerekiyorsa da alırız. Sorun yok yani. Ne oranda ihtiyaç varsa bunu karşılarız ama şu anda piyasalar da iyi gidiyor" dedi.



Barış ŞİMŞEK