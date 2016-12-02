İçki-sigarada ÖTV arttı

Taze üzüm şarabı, köpüklü şarap ve fermente edilmiş diğer içecekler dışındaki alkollü içeceklerle tütün ürünlerinde ÖzelTüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; taze üzüm şarabı, köpüklü şarap ve fermente edilmiş diğer içecekler dışındaki alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 10 artırıldı. Tütündeki maktu vergide de 7 kuruşluk artış oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesine ilişkin, "Yaptığımız hesaplamalara göre buradaki artış, sigara fiyatlarına yüzde 5-6 oranında bir yükseliş getiriyor. Buradaki 7 kuruşluk maktu vergi artışına bağlı olarak paket başına ortaya çıkabilecek fiyat artışı 50 kuruş olacak" dedi. Bazı alkollü içeceklerde de maktu vergilerde ÖTV'yi yüzde 10 artırdıklarını anlatan Ağbal, "Ortalama perakende satış fiyatlarında yüzde 3 civarında bir artış olacağını hesaplıyoruz. Daha fazla bir artış beklemiyoruz" diye konuştu. Her sene zaten maktu vergilerin arttığını anımsatan Ağbal, "Şimdi Aralık ayında yaptığımız için, Ocak'ta ilave bir artış olmayacak" diye konuştu.
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