Filistin’e 4. fabrika

Coca-Cola şirketi ile Coca- Cola ürünlerinin Filistin'deki şişelemesi ve dağıtımını yapan NationalBeverage Company (NBC) tarafından, Gazze'deki 4'üncü şişeleme fabrikasının resmi açılışı gerçekleştirildi. Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre; şirket ile NBC, 20 milyondolarlık yatırımla Filistin'deki 4'üncü fabrikasını Gazze'de açtı. Fabrika ile Coca-Cola sisteminin Filistin'de sağladığı doğrudan istihdam 600 kişiye ulaştı.
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