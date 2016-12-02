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Filistin’e 4. fabrika
Coca-Cola şirketi ile Coca- Cola ürünlerinin 'deki şişelemesi ve dağıtımını yapan National Beverage Company (NBC) tarafından, Gazze'deki 4'üncü şişeleme sının resmi açılışı gerçekleştirildi. Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre; şirket ile NBC, 20 milyon dolarlık yatırımla Filistin'deki 4'üncü fabrikasını Gazze'de açtı. Fabrika ile Coca-Cola sisteminin Filistin'de sağladığı doğrudan istihdam 600 kişiye ulaştı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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