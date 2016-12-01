İşsize yüksek maaş

Yeni asgari ücretle ilgili görüşmeler, 6 Aralık'ta başlayacak. Yıl sonuna kadar devam edecek pazarlıklar sonunda, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Türk-İş, halen net bin 300lira olan asgari ücretin bin600 liraya çıkarılması teklifiyle masaya gelmeye hazırlanıyor. İşveren kesiminin teklifi ise bin350 lira olacak. Hükümetin de masada bin 400 liralık teklifle olması bekleniyor. Yeni asgari ücret, işsizlik maaşına da etki edecek. Şu anda en düşük işsizlik maaşı, 658 lira olarak uygulanıyor. Yani brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde80'i kadar. Buna göre de 2016 yılı için en yüksek işsizlik maaşı bin 317 lira olarak uygulanıyor. Masadaki teklifler dikkate alındığında; Türk-İş'in teklifine göre en düşük işsizlik maaşı 810,8 liraya çıkıyor. En yüksek işsizlik maaşı da bu durumda bin621 liraya yükseliyor. İşveren kesiminin teklifine göre ise en düşük maaş 684 lira olurken, en yükseği bin 368lirayı buluyor. Bin 400 liralık teklifte ise en düşük işsizlik maaşı 709, en yüksek maaş ise bin 418 lira oluyor.
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