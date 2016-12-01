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İşsize yüksek maaş

Asgari ücretle birlikte da artacak. Halen en yüksek bin 317 lira olan maaş, bin 621 liraya kadar çıkabilecek. Kesin rakam 1 Ocak’ta ortaya çıkacak

İşsize yüksek maaş
Yeni asgari ücretle ilgili görüşmeler, 6 Aralık'ta başlayacak. Yıl sonuna kadar devam edecek pazarlıklar sonunda, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Türk-İş, halen net bin 300 lira olan asgari ücretin bin 600 liraya çıkarılması teklifiyle masaya gelmeye hazırlanıyor. İşveren kesiminin teklifi ise bin 350 lira olacak. Hükümetin de masada bin 400 liralık teklifle olması bekleniyor. Yeni asgari ücret, na da etki edecek. Şu anda en düşük işsizlik maaşı, 658 lira olarak uygulanıyor. Yani brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar. Buna göre de 2016 yılı için en yüksek işsizlik maaşı bin 317 lira olarak uygulanıyor. Masadaki teklifler dikkate alındığında; Türk-İş'in teklifine göre en düşük işsizlik maaşı 810,8 liraya çıkıyor. En yüksek işsizlik maaşı da bu durumda bin 621 liraya yükseliyor. İşveren kesiminin teklifine göre ise en düşük maaş 684 lira olurken, en yükseği bin 368 lirayı buluyor. Bin 400 liralık teklifte ise en düşük işsizlik maaşı 709, en yüksek maaş ise bin 418 lira oluyor.
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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