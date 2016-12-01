BES’e otomatik katılım dopingi

Türkiye'de 2003'te faaliyete başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), özellikle 2013'te hayata geçirilen devlet katkısı teşviği ile büyük bir ivme kazandı. Sistemde 2012 sonuna kadar geçen yaklaşık 9 yılda 3.1 milyonkatılımcıya ve 20.3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılırken, 2013'ten itibaren katılımcılara yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı ödenmeye başladı. Devlet katkısı sonrası geçen yaklaşık 3 yılda, katılımcı sayısı6.5 milyonu aşarken, fon büyüklüğü de devlet katkısıyla birlikte 51 milyarTL'yi geçti. Sistem, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek olan otomatik katılım uygulaması ile büyüme ivmesini hızlandıracak. 45 yaş altı çalışanlara yönelik otomatik katılım, içerdiği desteklerle sistemde kalmayı cazip hale getirecek.
HEDEF 12 MİLYON
Kişi Türkiye, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlarken, BES de 20 yılı geride bırakacak. OECD'nin 2015'te yayımlanan raporuna göre; 2014 yıl sonu itibariyle emeklilik yatırım fonlarının GSYİH'ye oranı OECD'ye üye olan ülkelerde yüzde 84.4. Türkiye'de ise bu oran yüzde 2. Bu gösterge, Türkiye'de emeklilik yatırım fonlarının uzun vadede büyük bir gelişim potansiyeli olduğuna işaret ediyor. 2023'te emeklilik yatırım fonlarının GSYİH içindeki payının yüzde11'lerde oluşması bekleniyor. Devlet teşviğiyle önemli bir çıkış yakalayan Bireysel Emeklilik Sistemi de, 2017'de yürürlüğe girecek otomatik katılım ile 2023 hedeflerineodaklandı. BES'in 2023'te 12 milyon katılımcı, 400 milyarlira fon büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor. Otomatik katılımla birlikte sisteme 6.8 milyon çalışanın girmesi beklenirken, 10 yıllık süreçte 100 milyar liralık bir fonun birikeceği tahmin ediliyor.
Devlet katkısının artmasıyla birlikte vatandaşların BES'e olan ilgileri de arttı. Şimdi 2017 yılıyla birlikte başlayacak otomatik katılım sistemiyle milyonlarca çalışan için ikinci bir emeklilik fırsatı da yakalanmış olacak.
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