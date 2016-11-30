Vergide 3 müjde

Milyonlarca kişiyi borcundan kurtaran yapılandırmayı tamamlayan hükümet, 3 önemli müjdeyi gündemine aldı. Hükümet; vergisini zamanında ödeyene zor gününde uzun vadelerde taksit imkanı ve borcuna sadık mükellefe indirim getirmek için düğmeye basarken; geriye dönük denetim süresini de 5 yıldan 3 yıla düşürmek için çalışmalara başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazırlıkların ileri bir aşamaya geldiğini belirterek, "Ne oranda bir vergi indirimi yapılacağı ve kimleri kapsayacağı yönünde teknik bir çalışma yapıyoruz" dedi. Ağbal, daha önce yaptığı açıklama ile, 3 müjde içeren düzenlemeler ile ilgili şunları söylemişti:



ZOR DURUMDAKİ ESNAFA DESTEK: Vergi yapılandırmalarına olan ihtiyacı azaltmak için, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin, herhangi bir nedenle zor durumda kalmaları ile vergisini ödeyememesi halinde kolaylık sağlayacağız. 'Vergiyi daha düşük oranda öde' diyeceğiz. Taksit imkanı getireceğiz. Yapılandırma kanununda olan düzenlemeler çerçevesinde, hatta belki ondan daha iyi düzenlemelerle yardımcı olacağız.



DENETİM SÜRESİ 3 YIL: Vergi kanunlarımıza göre, mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. Burada diyoruz ki 'Maliye Bakanlığı eğer bir mükellefin defter ve vergisini inceleyecek ise bu en çok 3 yıl olsun, 5 yıl olmasın'. 2017'den itibaren başlayan dönemlerde vergi inceleme süresi artık 3 yıl olacak. Düzenleme şu andaki mevcut süreleri öne çekmeyecek. Örneğin 2011- 2012'ye ilişkin inceleme sürelerinde kısalma meydana getirmeyeceğiz, o haksızlık olur. Bunu gelecek yılın başından itibaren başlatacağız.



KARNESİ İYİ OLAN YAŞADI

Zaman zaman çıkarılan yapılandırma kanunları hakkında itirazlar da geliyor. 'Ben vergi borçlarımı süresinde ödedim. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını siliyorsunuz' şeklinde seslenişler oluyor. Bu kişilere de bir düzenleme getireceğiz. Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılında karnesi pekiyi ise diyeceğiz ki 'Vergiyi daha düşük oranda ödeyin.'

