Tuvaletli minibüs

İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma, kişiye özel tasarladığı gizli kasa, mini buzdolabı, ses ve görüntü sistemi ile klozet gibi özellikleri bulunan, fiyatları 20 bin ile120 bin euro arasında değişen VIP araçları, Belçika, Fransa, Almanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Umman gibi ülkelere ihraç ediyor. Firmanın satış müdürü NalanToruk, sıfır alınan aracın iç aksamında müşterilerin isteği doğrultusunda değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Aracın koltuklarını ve plastiklerini değiştiriyoruz. İsteğe göre araca elektrikli, yatan veya dönen koltuklar takıyoruz. Şoförle iletişimi kesmek için araca LCD televizyon monte ediyoruz. Araçlara; internet, uydu ve ses sistemi, kahve makinesi, mini buzdolabı, özel gizli kasa gibi eklemeler yapabiliyoruz. Araca elektrikli masalar koyarak yolcuların daha konforlu seyahat etmelerini sağlıyoruz" dedi. Müşterilerin isteğine göre araçları dizayn ettiklerine değinen Toruk, "Suudi Arabistanlı müşterimiz tuvalet ve duş istemişti. Araç büyük değildi ama talepleri gerçekleştirdik" diye konuştu.
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