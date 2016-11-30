Özel sektör de model üretmeli

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, 7. Boğaziçi Zirvesi'nde katıldığı panelde, şirketin BM tarafından belirlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için rotasını çevirdiği dar gelirlileri kapsayan iş modellerini anlattı. Doany, "Daha yaşanabilir bir 2030 için sadece kamu ve STK'ların değil, özel sektörün de hayırseverlikle kalmayıp, refahın eşit dağılımı için dar gelirlileri de kapsayan iş modelleri geliştirmeleri ve bunu iş süreçlerine entegre etmeleri şart. Böylece hem dar gelirli kesimlerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine hem de şirketler için yeni iş fırsatları yaratılmasına katkı sağlayacaktır" dedi.