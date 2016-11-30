Özel sektör de model üretmeli

Türk Telekom CEO'su PaulDoany, 7. Boğaziçi Zirvesi'nde katıldığıpanelde, şirketin BM tarafından belirlenen'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerineulaşmak için rotasını çevirdiği dargelirlileri kapsayan iş modellerini anlattı.Doany, "Daha yaşanabilir bir 2030 içinsadece kamu ve STK'ların değil, özelsektörün de hayırseverlikle kalmayıp,refahın eşit dağılımı için dar gelirlileride kapsayan iş modelleri geliştirmelerive bunu iş süreçlerine entegre etmelerişart. Böylece hem dar gelirli kesimlerinyaşam kalitesinin iyileştirilmesinehem de şirketler için yeni iş fırsatlarıyaratılmasına katkı sağlayacaktır" dedi.
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