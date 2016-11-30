ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi' ile ilgili olarak 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin değişiklik yapıldığı bildirildi.

Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 64 milyon 964 bin 559 dolar tutarında ilave 'Güvenlik Sistemi' siparişi verildiği ifade edilen açıklamada, sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2019 yılına kadar tamamlanacağı kaydedildi.