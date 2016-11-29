11.6 milyon emekliye yeni yıl hediyesi

Yaklaşık 11.6 milyon emekli,Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı ile bankalar arasındatamamlanarak Başbakan BinaliYıldırım'a sunulan banka promosyonupazarlığının sonucunu merakla beklemeyebaşladı. Başbakan Yıldırım'dan kendisinesunulan rakamları yükseltmesini bekleyenemeklilerin cebine girecek ciddi birmeblağ, yılbaşı hediyesi olacak.Emeklilerin talepleri arasında yıllardırilk sıralarda olan banka promosyonuverilmesi konusunda son aşamaya gelindi.Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasındayaklaşık 1 yıldır süren görüşmelertamamlanarak, pazarlıkta ulaşılan sonrakam Başbakan Yıldırım'a sunuldu.Yıldırım'ın, kamuoyunun beklentilerininaltında kalması nedeniyle sunulan rakamıtekrar gözden geçireceği belirtilirken,rakamın bir miktar daha artırılmasıiçin bankalar ile toplantı yapmasıbekleniyor. İlerleyen günlerdekiolası toplantının ardından Yıldırım'ın,hükümetin emeklilere aylıkları karşılığındabir miktar banka promosyonu verilmesivaadini sonuçlandırıp, verilecekpromosyon rakamını yeni yıldanönce açıklayacağı tahmin ediliyor.Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasındatamamlanan görüşmelerde, emeklilereaylıkları oranında banka promosyonuverilmesi noktasında anlaşıldığı öğrenildi.Yüksek aylık alan emeklinin yüksek, düşükaylık alan emeklinin ise düşük miktardayararlanacağı promosyon imkanı, aylıkoranına göre farklı kademelerdenoluşacak.
SONUCA ODAKLANDIK Türkiye EmeklilerDerneği (TÜED) BaşkanıKazım Ergün, "Yıllardır talepettiğimiz banka promosyonundaartık sona yaklaşılmış olmasınınmemnuniyetini yaşıyoruz. Bumemnuniyetimizin dört başı mamurbir mutluluğa dönüşmesi içinverilecek rakamların emeklilerinbeklentilerini karşılayacak,bir yaralarına merhem olacakmiktarda olması gerekiyor" dedi.Ergün,emeklilerin yıllık 100-150lira rakamlarını düşük bulduğunuBaşbakan'dan yükseltmesinibeklediklerini söyledi.
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