11.6 milyon emekliye yeni yıl hediyesi

Yaklaşık 11.6 milyon emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında tamamlanarak Başbakan Binali Yıldırım'a sunulan banka promosyonu pazarlığının sonucunu merakla beklemeye başladı. Başbakan Yıldırım'dan kendisine sunulan rakamları yükseltmesini bekleyen emeklilerin cebine girecek ciddi bir meblağ, yılbaşı hediyesi olacak. Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda olan banka promosyonu verilmesi konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında yaklaşık 1 yıldır süren görüşmeler tamamlanarak, pazarlıkta ulaşılan son rakam Başbakan Yıldırım'a sunuldu. Yıldırım'ın, kamuoyunun beklentilerinin altında kalması nedeniyle sunulan rakamı tekrar gözden geçireceği belirtilirken, rakamın bir miktar daha artırılması için bankalar ile toplantı yapması bekleniyor. İlerleyen günlerdeki olası toplantının ardından Yıldırım'ın, hükümetin emeklilere aylıkları karşılığında bir miktar banka promosyonu verilmesi vaadini sonuçlandırıp, verilecek promosyon rakamını yeni yıldan önce açıklayacağı tahmin ediliyor. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında tamamlanan görüşmelerde, emeklilere aylıkları oranında banka promosyonu verilmesi noktasında anlaşıldığı öğrenildi. Yüksek aylık alan emeklinin yüksek, düşük aylık alan emeklinin ise düşük miktarda yararlanacağı promosyon imkanı, aylık oranına göre farklı kademelerden oluşacak.



SONUCA ODAKLANDIK

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Yıllardır talep ettiğimiz banka promosyonunda artık sona yaklaşılmış olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bu memnuniyetimizin dört başı mamur bir mutluluğa dönüşmesi için verilecek rakamların emeklilerin beklentilerini karşılayacak, bir yaralarına merhem olacak miktarda olması gerekiyor" dedi. Ergün,emeklilerin yıllık 100-150 lira rakamlarını düşük bulduğunu Başbakan'dan yükseltmesini beklediklerini söyledi.