10 yılla emeklilik

Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Yasalar, bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. Kısmi emeklilik imkanı da bunlardan biri. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak yetiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30.04.2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Tabii yaş da erkeklerde 58'den 60'a, kadınlarda 56'dan 58'e çıkıyor. Buradaki kısmi emeklilikte prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne yani 12.5 yıla yükseliyor.