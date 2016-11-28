Türkiye in Avrupa out

Dövizdeki yükseliş yeni yıla yurt dışında girmeyi düşünenleri caydırdı. Yurt dışı tur satışları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 40 azaldı. Bunun yanı sıra yurt içi rezervasyonlar yüzde 50 arttı. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki tatil destinasyonları, tatilcilerin gözdesi oldu. Kayak tatili yapmak isteyenlerin sayısında da ciddi bir yükseliş olurken; termal tesisler de turizmdeki artıştan nasibini aldı.
Anı Tur Başkanı Veli Çilsal, "Euro ve dolardaki artış ile yurt dışında yeni yıla girmenin maliyeti yüzde17 arttı. Bu da yurt dışı tur satışlarında belirgin bir düşüş getirdi. Özellikle kış kayak turizmini İtalya'da geçirmek isteyenlerin sayısı bir hayli azaldı. Genel yurt dışı rezervasyon sayısı yüzde30-40 düştü" dedi.
KADEMELİ ARTACAK
İnsanların tatile gitme alışkanlığını değiştirmediğini, tercihlerini değiştirdiğini anlatan Çilsal, "Bu da yurt içindeki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Hiç olmadığı kadar fazla erkenrezervasyon talebi alıyoruz. Yeni yıla yurt içinde bir otelde girmek isteyenlerin sayısı yüzde 50 arttı. En çok Akdeniz ve Ege bölgeleri tercih ediliyor. Uludağ,Kartalkaya, Erciyes ve Erzurum da kayak yapmak isteyenlerin tercihi. Termal otellere de ilgi yüksek" diye konuştu. Çilsal, kişi başı yılbaşı yemeği, konaklama ve kahvaltı dahil fiyatları ise şöyle açıkladı: "Akdeniz ve Ege bölgeleri 200-600 lira, kayak turizmi 250-600 lira, termal turizm 150-300 lira. Bu fiyatlar şu andan rezervasyon yapmak isteyenler için geçerli. Yılbaşı yaklaştıkça fiyatlar kademeli olarak artar. Son gün fiyatlar 2-3 katına kadar çıkar."
Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar ise döviz kurundaki artış nedeniyle Avrupa'da bir daralma olduğunu kaydederek, "Yurt dışı turlarda azalma görüyoruz. Ancak son dakikacılar ile yurt dışı turlara talep bir miktar artabilir" dedi.
YILBAŞIFATURASI
Akdeniz ve Ege: 200-600 lira
K yak turizmi: 250-600 lira
Termal turizm: 150-300 lira * Fiyatlar kişi başı; yemek, konaklamave kahvaltı ücretleri.
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