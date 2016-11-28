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Erken emekliliği ucuza getirin

Doğum veya askerlik borçlanması yapacaklar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma için ödenecek tutarlar da yükselecek. 1 Ocak’ı beklemeden borçlanma yapanlar daha kazançlı olacak.

Erken emeklilik için son fırsat!
Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak, dolayısıyla doğum ve askerlik borçlanmasında taban tutarlar da yükselecek. Bu tarih gelmeden harekete geçenler, kazançlı çıkacak. Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen brüt asgari ücret bin 647 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 17 lira 56 kuruş ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 527 lira seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak gelmeden 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 12 bin 649 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 9 bin 487 lira ödüyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'ta yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle artacak. Elini çabuk tutan kazançlı çıkacak.

NE ÖDENİYOR?
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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