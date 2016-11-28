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8 kat fark tezgaha çıktı

Sebze ve meyvede karekod künye dönemi başladı, tarla ile market fiyatı arasında 8 kata varan fark şoke etti

8 kat fark tezgaha çıktı
Sebze-meyvelerin tarla ile market fiyatı arasındaki uçurum, etiketlere yansıdı. Perakende satış noktalarında sebze ve meyvelerin karekod künyeli olarak yer almaya başlamasıyla, tüketiciler markette ürünlerin tarla fiyatını da görmeye başladı. Aradaki uçurum şoke etti. TAKVİM, dün, marketlerdeki künyeleri araştırdı. Alış ve satış fiyatı arasında 8 kata varan farkları ortaya çıkardı. 50 kuruşa alınan nar, markette 3.95 liraya satılıyor. Etikette ürünün alım fiyatı, vergi, sevk ve mağazacılık giderleri ile birlikte maliyeti 1.88 lira gösterilirken, buna göre bile 2 kattan fazla fark ortaya çıkıyor. Tüketici, uygulamayla, fahiş fark koyandan alışveriş yapmaktan vazgeçebilecek. Rekabetle fiyatlarda düşüş de bekleniyor.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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