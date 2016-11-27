Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kuruma devredilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şirketlerinin gayrimenkullerinin ucuz fiyata satışını ayarlayabileceğini ve bu şirketlerden alacağı olanların alacaklarını kısa sürede tahsil edebileceğini vaat eden komisyonculara karşı vatandaşları uyardı.

TMSF'den yapılan açıklamada, son günlerde, kuruma devredilmiş FETÖ şirketlerinin gayrimenkullerinin ucuz fiyata satışını ayarlayabileceğini iddia eden, bu şirketlerden alacağı olanların alacaklarını kısa sürede tahsil edebileceğini vaat eden ve bunun için komisyon almaya çalışan kişilerin tespit edildiği bildirilerek, vatandaşların bu fırsatçılara aldanmaması ve mağdur olmaması için açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "TMSF kendisine devredilen şirketler için, yeni yöneticiler görevlendirmiştir. Şirketlerin yeni yöneticileri, şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi ve hiç kimsenin mağdur olmaması için yoğun mesai harcamaktadırlar. Her bir şirketin imkanları elverdiği ölçüde, borçları da ödenmeye çalışılmaktadır. TMSF'ye devredilen bir şirketten alacağı olanların başvuracağı merci, TMSF değil, o şirketin yeni yöneticileridir." ifadelerine yer verildi.

Bir kamu kurumu olan TMSF'nin, ilgili kanunların emrettiği şekilde satışlar yaptığı ve kamu menfaati için çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Bütün satışların kurumun internet sitesinden duyurularak, şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulduğu, satışlar için kurumun 'www.tmsf.org.tr' internet sitesinin takip edilmesi gerektiği" hatırlatıldı.