İkinci elde ÖTV baharı

Sıfır otomobillere yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Yeni düzenlemenin lüks markalardan orta segmente talebi artırması beklenirken, ikinci el otomobil pazarı da şimdiden hareketlendi. ÖTV artışından sonra, yaklaşık 5-6 milyonikinci el aracın el değiştirdiği Türkiye'de bu rakamın daha da artması bekleniyor. ÖTV'deki düzenlemenin ardından 2017'de sıfır otomobil pazarında yüzde20-25 civarında küçülme bekleniyor. Sektör yetkilileri özellikle lüks araç satışlarının azalacağını belirtiyor.
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