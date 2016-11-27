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İkinci elde baharı

İkinci elde ÖTV baharı
Sıfır otomobillere yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Yeni düzenlemenin lüks markalardan orta segmente talebi artırması beklenirken, ikinci el otomobil pazarı da şimdiden hareketlendi. artışından sonra, yaklaşık 5-6 milyon ikinci el aracın el değiştirdiği Türkiye'de bu rakamın daha da artması bekleniyor. ÖTV'deki düzenlemenin ardından 2017'de sıfır otomobil pazarında yüzde 20-25 civarında küçülme bekleniyor. Sektör yetkilileri özellikle lüks araç satışlarının azalacağını belirtiyor.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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