Didi’ye 3 ödül birden

Mediacat'in 2006 yılından beri düzenlediği ve 14 ayrı bölümde yılın en etkili ve yaratıcı pazarlama iletişimi projelerinin yarıştığı 11. Felis Ödülleri'nde Çaykur'un soğuk çay alanındaki markası Didi'ye 3 ödül geldi. Yarışmada, Didi Üretimde Ustalık kategorisinde "en iyi özgünmüzik", Pazarlama Etkisi bölümü, Stratejik etki, Pazarı geliştirenler, Yiyecek & İçecek kategorisinde Didi lansmanı ile ödül alırken, aynı zamanda PazarıDönüştüren Marka büyük ödülüne de layık görüldü.
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