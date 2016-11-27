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’ye 3 ödül birden

Didi’ye 3 ödül birden
Mediacat'in 2006 yılından beri düzenlediği ve 14 ayrı bölümde yılın en etkili ve yaratıcı pazarlama iletişimi projelerinin yarıştığı 11. Felis Ödülleri'nde Çaykur'un soğuk çay alanındaki markası Didi'ye 3 ödül geldi. Yarışmada, Üretimde Ustalık kategorisinde "en iyi özgün müzik", Pazarlama Etkisi bölümü, Stratejik etki, Pazarı geliştirenler, Yiyecek & İçecek kategorisinde Didi lansmanı ile ödül alırken, aynı zamanda Pazarı Dönüştüren Marka büyük ödülüne de layık görüldü.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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