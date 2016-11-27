Çifte emeklilik başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılıma ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kesimi ve özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin BES'e ilişkin sorumluluk ve yükümlülükleri sıralandı. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına veri paylaşımına ve katkı paylarının doğruhesaplanıp tahsil edilmesine imkan sağlayacak kurum içi tedbirleri almaları talimatı verildi. BES'in 1 Ocak 2017 tarihinde hayata geçirileceği hatırlatılan genelgede, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere ilgili kanun uyarınca Çalışma Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu. İşverenlerin öncelikle otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşmaları gerektiği kaydedilen genelgede, işverenin söz konusu katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya bunu yerine getirmede gecikmesi durumunda çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacağına işaret edildi.
HER ÇALIŞANA 1.000 LİRA VE % 25 KATKI
Sistem ile 1 Ocak'tan itibaren 45 yaşın altındakitüm çalışanlar için ikinci bir emeklilik yoluaçılacak. İlk 2 ay her çalışanın maaşından yüzde3 oranında kesinti yapılacak. Çalışanlar iki ayiçinde isterlerse sistemden çıkabilecek. Sistemdekalma kararı veren çalışana Devlet anında 1.000liralık katkı yapacak. Ayrıca her yatırdığı priminyüzde 25'ini de sisteme aktaracak. Devletinüçüncü katkısı ise emeklilik dönemi geldiğindetoplam birikimin yüzde 5'i kadar olacak.
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