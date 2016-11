Çifte emeklilik başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılıma ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kesimi ve özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin BES'e ilişkin sorumluluk ve yükümlülükleri sıralandı. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına veri paylaşımına ve katkı paylarının doğru hesaplanıp tahsil edilmesine imkan sağlayacak kurum içi tedbirleri almaları talimatı verildi. BES'in 1 Ocak 2017 tarihinde hayata geçirileceği hatırlatılan genelgede, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere ilgili kanun uyarınca Çalışma Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu. İşverenlerin öncelikle otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşmaları gerektiği kaydedilen genelgede, işverenin söz konusu katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya bunu yerine getirmede gecikmesi durumunda çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacağına işaret edildi.



HER ÇALIŞANA 1.000 LİRA VE % 25 KATKI

Sistem ile 1 Ocak'tan itibaren 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar için ikinci bir emeklilik yolu açılacak. İlk 2 ay her çalışanın maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Çalışanlar iki ay içinde isterlerse sistemden çıkabilecek. Sistemde kalma kararı veren çalışana Devlet anında 1.000 liralık katkı yapacak. Ayrıca her yatırdığı primin yüzde 25'ini de sisteme aktaracak. Devletin üçüncü katkısı ise emeklilik dönemi geldiğinde toplam birikimin yüzde 5'i kadar olacak.