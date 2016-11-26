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Lüks otoya zammı

sistemi değişti. Otomobillerin ÖTV’sinde motor hacminin yanı sıra fiyat da belirleyici. siz fiyatı 40 bin liranın altındaki araçlarda ise değişim yok

Lüks otoya ÖTV zammı
Otomobilin Özel Tüketim Vergisi'nde () beklenen değişiklik yapıldı. Motor silindir hacminin yanı sıra fiyat kriteri de devreye alındı. siz fiyatı 40 bin liranın altındakilerde değişim olmazken, diğerlerinin fiyatında yüzde 3 ile 11 arasında artış oldu. Düzenlemenin detaylarını Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı:

● Genel ÖTV oranı; motor silindir hacmi 1600 CC'ye kadar olanlarda yüzde 45'ten 60'a, 1600-2000 CC arasındakilerde yüzde 90'tan 110'a, 2000 CC üzeri araçlarda ise yüzde 145'ten 160'a çıktı. Ancak yeni sistemin temel özelliklerinden birisi, azalan oranlı vergileme sistemine geçilmesi. Bu vergi oranları, aracın fiyatına göre aşağıya çekiliyor.

● Örneğin; 1600 CC'nin altında yeni vergi oranı yüzde 60. Ancak vergisiz, çıplak fiyatı 40 bin ile 70 bin lira arasında ise bu oran yüzde 50'ye düşüyor. Aracın çıplak vergisiz satış fiyatı 40 bin liranın altında ise vergi oranı yüzde 45.

ÖTV düzenlemesi, sektördeki bütün oyuncuları yakından ilgilendiriyor. Ancak, Maliye Bakanlığı'nın ÖTV düzenlemesini yerli üreticileri gözeterek, gerçekleştirdiği dikkat çekiyor. Ayrıca pazarın lideri konumunda bulunan Alman Volkswagen ÖTV düzenlemesinden en çok etkilenen markaların başında geliyor.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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