Lüks otoya ÖTV zammı

Otomobilin Özel TüketimVergisi'nde (ÖTV) beklenendeğişiklik yapıldı. Motor silindirhacminin yanı sıra fiyat kriteri dedevreye alındı. Vergisiz fiyatı 40 binliranın altındakilerde değişim olmazken,diğerlerinin fiyatında yüzde 3 ile 11arasında artış oldu. Düzenlemenindetaylarını Maliye Bakanı Naci Ağbalaçıkladı:
● Genel ÖTV oranı; motor silindir hacmi1600 CC'ye kadar olanlarda yüzde 45'ten60'a, 1600-2000 CC arasındakilerde yüzde90'tan 110'a, 2000 CC üzeri araçlarda iseyüzde 145'ten 160'a çıktı. Ancak yenisistemin temel özelliklerinden birisi, azalanoranlı vergileme sistemine geçilmesi. Buvergi oranları, aracın fiyatına göre aşağıyaçekiliyor.
● Örneğin; 1600 CC'nin altında yenivergi oranı yüzde 60. Ancak vergisiz, çıplakfiyatı 40 bin ile 70 bin lira arasında ise buoran yüzde 50'ye düşüyor. Aracın çıplakvergisiz satış fiyatı 40 binliranın altında isevergi oranıyüzde45.
ÖTV düzenlemesi, sektördeki bütün oyuncuları yakından ilgilendiriyor. Ancak, Maliye Bakanlığı'nın ÖTV düzenlemesini yerli üreticileri gözeterek, gerçekleştirdiği dikkat çekiyor. Ayrıca pazarın lideri konumunda bulunan Alman Volkswagen ÖTV düzenlemesinden en çok etkilenen markaların başında geliyor.
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