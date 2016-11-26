Çalışan anneye ayda 416 euro

İzmir, Bursa ve Antalya'da geçen yıl uygulanmaya başlanan 'Evde ÇocukBakım Hizmetleri Yoluyla KayıtlıKadın İstihdamının DesteklenmesiProjesi'ne İstanbul ve Ankara da dahil edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, proje, 6 Mart 2015'te pilot iller olarak belirlenen İzmir, Bursa ve Antalya'da uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 euro (bin 500 TL) destek sağlanıyor. Projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplamda 15milyon euro hibe dağıtıldı. 50 milyoneuroluk bütçeye sahip projenin kapsamı, kadın istihdamına sağladığı katkı dolayısıyla 1 Aralık'tan itibaren genişletilecek. Projenin halen yürütüldüğü illere İstanbul ve Ankara da dahil edilirken, ilk kayıt aşamasında İstanbul için 3 bin 500, Ankara için bin 500 olmak üzere toplam 5 bin kesin kayıt alınacak. Ankara ve İstanbul için ön kayıtlar 28 Kasım günü saat 10.00 itibarıyla www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi. net adreslerinden yapılacak.
0-2 yaş arası çocuk sahibikadınlara sigortalı bakıcıçalıştırmaları halinde verilenaylık 416 euroya varandestek genişledi.Projeye İstanbul veAnkara da dahiledildi.
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