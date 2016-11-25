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Yıldırım, lere banka u için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde Bankalar Birliği ile konuyu masaya yatıracak. Bakan Müezzinoğlu, ‘Yılbaşı itibariyle Başbakanımız’ın konuyu sonuçlandıracağını düşünüyorum’ dedi

Promosyon Başbakan’da
11.6 milyon ye için Başbakan Binali Yıldırım devreye girdi. Yıldırım, hazırlanan çalışmanın kendisine sunulmasının ardından, promosyonun çözümü için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelerek, promosyonu sonuçlandıracak. Yılbaşı itibariyle konunun sonuca bağlanması bekleniyor. Emeklilere promosyon için bankalarla bir süredir görüşmeler yürüten Çalışma Bakanlığı, hazırladığı çalışmayı geçtiğimiz günlerde 'a sunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün, "Yılbaşı itibarıyla Başbakanımız'ın bu konuyu sonuçlandıracağını düşünüyorum" dedi. Katıldığı bir televizyon programında promosyonla ilgili soruları yanıtlayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Sayın Başbakanımız'a bu tabloyu takdim ettim. Başbakanımız önümüzdeki günlerde Bankalar Birliği ile emeklilere promosyon konusunu ele alacak. Kanaatim bu konu yılbaşı itibariyle çözüme kavuşmuş olacak" dedi.

4E'Lİ OLACAK
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kamuda çalışan taşeron personelin ya geçirilmesiyle ilgili olarak, "Bu , 720 bin çalışanı ilgilendiriyor. 'Kamu çalışanı reformu' içinde yapmaya çalışıyoruz. 'Nasıl olur da kısa vadede çözeriz' diye Başbakanımız Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e talimat verdi. Reformun içinde yapabilirsek yapacağız, yoksa sisteme bir yama koyacağız" dedi. Taşeron düzenlemesinin sisteme eklenmesi halinde, bu personelin 4E'li olması sağlanacak. Güvenlik soruşturmalarından geçen taşeron işçiler kamuda 'özel statülü sözleşmeli personel' olacak.

EMEKLİYE YÜKSEK MAAŞ
Çalışanların emekli ını artıracak düzenleme yürürlüğe girdi. Alınacak emekli maaşında en önemli kriterlerden biri olan 'prime esas kazanç'ta üst sınır artırıldı. Bu düzenlemenin içinde yer aldığı kanun, yürürlüğe girdi. Buna göre; sigorta primine esas kazanç günlük üst sınırı, günlük asgari ücretin 6.5 katı yerine 7.5 katı üzerinden hesaplanacak. Artık aylık 10 bin 705 lira yerine 12 bin 352 liraya kadar kazanç bildirilip prim ödenebilecek. Tavandan prim ödeyenlerin emeklilikte alacağı maaşı artıracak. Emekli maaşlarında bu şekilde yüzde 15'lik bir artış yaşanacağı belirtiliyor.
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