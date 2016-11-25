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Otoda değişiyor

Artık lerin oranları, sadece motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına, taşıma kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı belirlenecek

Otomobil alacaklar dikkat!
Otomobillerde değişiyor. Araçların vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidiliyor, vergileme ölçütleri genişletiliyor. Artık motorlu taşıtların Özel Tüketim Vergisi () oranları, sadece motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına, taşıma kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı belirlenebilecek. Bu konuları belirlemede Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Düzenlemenin içinde yer aldığı kanun yürürlüğe girdi. Gözler, yapılacak düzenlemeye çevrildi. Bu arada Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) motorlu taşıtlara yönelik gündeme gelen ÖTV düzenlemesiyle ilgili Maliye Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. OYDER Başkanı Ziya Alp Gülan, "Uygulamada olabilecek zorlukları dile getirdik. Emisyon ve benzeri kriterlerin dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile bazı zorluklar çıkartabildiğini söyledik. Fiyat üzerinden yapılan çalışmanın çok kolay olmadığını belirttik" dedi.
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