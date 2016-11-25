Merkez sahaya indi

Doları frenlemek isteyen Merkez, bu kez faiz silahını çekti. Yarım puanlık artırım ile politika faizi yüzde 8’e çıkarıldı. Dolar; önce bir miktar geriledi ancak dış kaynaklı olarak tekrar yükseldi. Günü ise 3.4280 liradan tamamladı
Merkez Bankası, sürpriz faiz artırımı ile doları frenlemek için sahaya indi. 7 aylık faiz indirim sürecine Ekim'de mola veren Merkez Bankası, dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 0.25 puan olan piyasa beklentilerinin aksine, 0.50 puan artırarak yüzde 8'e çıkardı. Merkez Bankası BaşkanıMurat Çetinkaya başkanlığında toplanan PKK'nın faiz artırım kararının dolar üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Dün sabah saatlerinde 3.42 lira ile rekor kıran, Merkez Bankası kararı öncesinde ise 3.4070 lira olan dolar, faiz artırımlarının ardından 3.3680 liraya kadar indi. Fakat, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin üyelik müzakerelerini geçici olarak durdurma kararının gelmesiyle birlikte dolar tekrar yükselişe geçerek 3.4390 lira ile rekorunu yeniledi. Dolar günü ise 3.4280 liradan tamamladı. Merkez Bankası'nın piyasalar açısından en büyük sürprizi ise faiz koridorunun üst bandı olan marjinal fonlama oranının yükseltilmesi oldu. Söz konusu faiz yüzde 8.25'ten 8.5'e çıkarıldı. Merkez Bankası dün ayrıca, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde bankalararası para piyasasında gecelik vadede uygulanan borç verme faizini de yüzde 9.75'ten 10'a çıkardı. Banka ayrıca, finansal sisteme yaklaşık 1.5milyar dolar ilave likidite sağladı. Önceki akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ekonomi kurmaylarının zirvesinde ise 10 önemli karar çıktı: 1- Ekonomi sağlam, kur riski yok. 2- Yapısal dönüşümhızla devreye girecek. 3- Merkez Bankası bağımsız karar alacak. 4- Hazine iş kurmakisteyenlere katkı yapacak. 5- Kamu bankaları mevduat faizlerini düşürecek. 6- Bankaların sanayikredisine yönelmesi teşvikedilecek. 7-Üretimi artıracak adımlar sürecek. 8- Küreselsermayeyi çekmek için Türkiyeekonomisinin güçlü tarafları öneçıkarılacak. 9- Döviz piyasasında açığa işlem yapan, spekülatörlere karşı özel tedbir alınacak. 10-Türkiye'ye yatırım yapan kuruluşlardüzenli olarak bilgilendirilecek.
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