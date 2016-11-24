Yabancılar 4 şehre akın etti

Yabancılara konut satışı, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 22.7 yükselerek bin 566'ya ulaştı. Yabancıların konut alımında ilk tercihleri son 2 aydır Antalya oldu. Geçen ay 467 konutun satıldığı Antalya'yı, 423 konutla İstanbul, 115 konutla Bursa ve 87 konutla Trabzon izledi. Yabancılara konut satışlarında Iraklılar 257 konut ile ilk sırayı aldı.