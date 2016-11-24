Yol Durumu
  1. Hamsi 2 lira
  2. Belgesiz işçi çalıştıran yandı

Yabancılar 4 şehre akın etti

Yabancılar 4 şehre akın etti
Yabancılara konut satışı, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 22.7 yükselerek bin 566'ya ulaştı. Yabancıların konut alımında ilk tercihleri son 2 aydır Antalya oldu. Geçen ay 467 konutun satıldığı Antalya'yı, 423 konutla İstanbul, 115 konutla Bursa ve 87 konutla Trabzon izledi. Yabancılara konut satışlarında Iraklılar 257 konut ile ilk sırayı aldı.
Etiketler:
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar