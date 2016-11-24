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Aksoy’a

Aksoy’a hapis
Yargıtay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen İktisat Bankası'nın eski sahibi işadamı Erol Aksoy'a 'nitelikli zimmet' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını onadı. Bankanın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan'a verilen 7 yıl 2 ay hapis cezasını da onayan Yargıtay, İnci Aksoy'a ilişkin verilen beraat kararını da yerinde buldu.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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