Aksoy’a hapis

Yargıtay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen İktisat Bankası'nın eski sahibi işadamı Erol Aksoy'a 'nitelikli zimmet' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını onadı. Bankanın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan'a verilen 7 yıl 2 ay hapis cezasını da onayan Yargıtay, İnci Aksoy'a ilişkin verilen beraat kararını da yerinde buldu.