Yol Durumu
  1. Benzin fiyatı arttı
  2. Günlük kiraya sıkı denetim

ya hapis

Sahte sigortalıya hapis
Herhangi bir işte fiili olarak çalışmayan ancak sigortalı görünen kişilere ve bu kişileri sigortalı gösteren işverenlere hapis cezası geliyor. Avukat Cevat Kazma, 'nın resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçırma suçlarını gerekçe göstererek taraflar hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladığını açıkladı. Kazma, SGK'nın bu tür işlemlerden uğradığı zararları da faiziyle tahsil etmeye başlayacağını belirtti.
Etiketler: ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar