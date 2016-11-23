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Otomatik oyun

Otomatik oyun
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira gibi faturalarını 'otomatik ödeme talimatı' ile kredi kartından ödeyen tüketicilere faiz yansıtılmaya başlandığı yönünde kendilerine şikayetler geldiğini belirterek, ekstresinde bununla ilgili ayrıntı gören tüketicilerin itiraz edebileceğini söyledi. Bunun tüketiciye haber vermeden yapılmasının haksız ve hukuksuz olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Vatandaşlar habersiz yapılan bu uygulamayı kabul etmesin" dedi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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