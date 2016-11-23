Gaz faturasına taksit

İstanbul'da doğalgaz ödemeleri kolaylaştı. İGDAŞ, abonelerine doğalgaz faturalarını kredi kartıyla vade farksıztaksitle ödeme imkanı sundu. Buna göre vatandaşlar faturalarını taksitle ödeyecek. İGDAŞ Genel MüdürüMehmet Çevik, "Ekim'de doğalgaza gelen yüzde 10 indirimden sonra, faturaların taksitle ödenmesini sağlayarak doğalgaz kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırmaya çalıştık. Müşterilerimiz anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla faturalarını 3 ya da 5 taksitteödeyebilecekler" dedi. 31 Mayıs 2017'ye kadar sürecek kampanyada; Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, HSBC, DenizBank, ING, Kuveyt Türk Katılım Bankası, TEB, Odeabank, ABank, Fibabanka ve Burgan Bank 3 taksit, Halkbank ise 5 taksit yapacak.
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