Dünyanın en pahalı 16'ncı caddesi İstiklal

Bir gayrimenkul danışmanlığı şirketinin hazırladığı rapora göre, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde ticari emlak kiraları son bir yılda yüzde 1 artış gösterdi. Böylece ortalama yıllık metrekare kirası 3 bin 24 euroya kadar çıktı.

İSTİKLAL CADDESİ 16'INCI SIRADA

İstiklal Caddesi bu atakla Moskova'nın "en gözdesi" Stoleşnikov Sokağı'nı geride bıraktı. Stoleşnikov'un ise ortalama metrekare kirası 2 bin 818 euroya geriledi. Listede İstiklal Caddesi 16'ncı, Stoleşnikov 19'uncu sırada yer aldı.



LİSTENİN İLK SIRASINDA 'BEŞİNCİ CADDE' BULUNUYOR

Listenin ilk sırasında New York'taki Fifth Avenue (Beşinci Cadde) bulunuyor. Burada bir metrekarenin yıllık kira bedeli 33 bin 812 euro olarak belirlendi. Hong Kong'un Causeway Bay Caddesi'nde bu rakam 23 bin 178, Paris'in Champ Elysee (Şanzelize) Caddesi'nde 13 bin 255 euro.



