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50 milyar lira kartla harcandı

50 milyar lira kartla harcandı
EKİM'de 45.5 milyar TL'si , 4.5 milyar TL'si de banka kartı ile olmak üzere toplam 50 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre; önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartıyla ödemelerde yüzde 31, kredi kartıyla ödemelerde ise yüzde 7 oldu. Bu yılın ilk 10 ayında internetten toplam 55.8 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemelerde yüzde 22 artış kaydedildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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