50 milyar lira kartla harcandı

EKİM'de 45.5 milyar TL'si kredi kartı, 4.5 milyar TL'si de banka kartı ile olmak üzere toplam 50 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. BankalararasıKart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre; önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartıyla ödemelerde yüzde 31, kredi kartıyla ödemelerde ise yüzde 7 oldu. Bu yılın ilk 10 ayında internetten toplam 55.8 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemelerde yüzde 22 artış kaydedildi.
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