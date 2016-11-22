Bakan açıkladı! 16 bin memur alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

ALIM YAPILACAK ALANLAR

2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlara 16 bin yeni memur alımı yapılacağını ifade eden Bozdağ, "Bu memurlardan kastım; icra katibi, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, şoför, kalöriferci, infaz koruma memuru, infaz koruma kâtibi. Hakim ve savcı alımları da buna dahildir" dedi.