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Bakan açıkladı! 16 bin memur alınacak

Adalet Bakanı 2017 yılı içinde Adalet Bakanlığı olarak 16 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan açıkladı! 16 bin memur alınacak

Adalet Bakanı , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

ALIM YAPILACAK ALANLAR
2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlara 16 bin yeni yapılacağını ifade eden Bozdağ, "Bu memurlardan kastım; icra katibi, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, şoför, kalöriferci, infaz koruma memuru, infaz koruma kâtibi. Hakim ve savcı alımları da buna dahildir" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 21:27
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