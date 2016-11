10 dakikada 10 milyar lira

ile TFF ) 1. Lig'in gelecek 5sezon için yayın hakları ihalesinialdı. Ligin mevcut yayıncısı Digiturk, yıllıkteklifiyle, 10 dakika sürenihaleyi kazandı. Şirket;Süper Lig ile TFF 1. Lig'inda tek sahibi oldu.KDV dahil yıllıködeme ileTürk futbolunakaynak aktaracak. İhaledeDigiturk'un yanı sıradateklif verirken, şartname alan Vodafone, TTNET veD-Smart teklif sunmadı. İhale; 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbolsezonlarını, yani 5 yılı kapsıyor. İhale öncesindehazırlanan şartnamede dört ayrı paket halindedevredilmesi planlanan yayın haklarında, A paketimuhammen bedeliB paketimuhammen bedeliC paketimuhammen bedelive D paketi(A, B, C içinde) muhammen bedeli iseolarak belirlenmişti.2010 yılında düzenlenen yayın ihalesi nde, Digiturk ve Türk Telekom yarışmış, Digiturkihaleyi kazanmıştı. KDV, federasyon ve organizasyon payı dahil tutarçıkmıştı. Federasyon bu kez yüzde 8'lik komisyonu almayacak, bu para kulüplere verilecek. Yeni ihale rakamı kendi alanında bir rekoru ifade etse de kulüplerin beklentilerinin altında kaldı. Kulüplerbekliyordu. İhalede yıllık tutar KDV hariçkarşılık geldi. Yıllık bedel TL bazında bir önceki ihaleye göreartmış oldu.kulüplerin eline bugün itibarıylageçtiğini, 2017'de ise burakamınçıkacağınıbelirtti. Türk futbolunun önünün açıkolduğunu söyleyen"Türkfutbolunun bu rakamı çok olumluve faydalı bir şekilde kullanmasıgerekiyor. Burada kulüp başkanlarımızaçok büyük işler düşüyor. Bu parasonsuz gelen bir para değil, ona göreharcamaları gerekiyor" dedi. Ekonomikdağılımda Türk futbolunun 6'ncı sıradabulunduğunu ancak futbol kalitesiolarak henüz bu noktalara gelemediğinianlatan"Bizimsadece ekonomik değil, futbol olarakda buralara gelmemiz gerekiyor. Bu dakulüplerimizin geliri düzgün kullanmasıve altyapı ile yapılır" diye konuştu.16 sezondur tek resmi yayıncısı olduğu Spor Toto Süper Lig maçlarını 5 sezon daha yayınlayacağını belirten, "Spor Toto Süper Lig yayın haklarını bir kez daha tek yayıncı olarak elde etmiş olmaktan gururluyuz. Bu, Türkiye'de bugüne dek spora yapılmış en büyük yatırım. Digiturk'ün yenilikçi yayıncılık anlayışını'un küresel tecrübe ve uzmanlığıyla daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Abonelerimiz ve Süper Lig'i takip eden futbolseverlere ileri teknoloji ile en kaliteli hizmeti sunacağız. Türkiye'ye ve Türkiye futboluna inanıyoruz" dedi. beIN Media Group CEO Vekili, Digiturk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'suise "Şimdiye dek olduğu gibi, bundan sonra da futbolseverlere en iyi ve en son teknolojiyi sunarak, futbol izlemekten alınan zevki en üst noktaya taşıyacağız" diye konuştu.Yayın ihalesine giren Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Digiturk'ü kutlayarak, "Süper Lig ve Türkiye Birinci Ligi karşılaşmalarını 5 sezon boyunca naklen yayınlama hakkını kazanan Digiturk'ü ve Lig TV'yi kutluyorum. Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile Türk futbolunun her zaman en büyük destekçilerinden biri olarak bugünden sonra da ilk göz ağrımız Türk futbolunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.