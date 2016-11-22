10 dakikada 10 milyar lira

TL BAZINDA YÜZDE 265 ARTTI
2010 yılında düzenlenen yayın ihalesinde, Digiturk ve Türk Telekom yarışmış, Digiturk 321 milyon dolarla ihaleyi kazanmıştı. KDV, federasyon ve organizasyon payı dahil tutar 424 milyon dolara çıkmıştı. Federasyon bu kez yüzde 8'lik komisyonu almayacak, bu para kulüplere verilecek. Yeni ihale rakamı kendi alanında bir rekoru ifade etse de kulüplerin beklentilerinin altında kaldı. Kulüpler 600 milyon dolar bekliyordu. İhalede yıllık tutar KDV hariç 1.7 milyar liraya karşılık geldi. Yıllık bedel TL bazında bir önceki ihaleye göre yüzde 265 artmış oldu.
BAŞKAN'DAN 'DİKKATLİ HARCAYIN' UYARISI
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kulüplerin eline bugün itibarıyla 367 milyon dolar geçtiğini, 2017'de ise bu rakamın 500 milyon dolara çıkacağını belirtti. Türk futbolunun önünün açık olduğunu söyleyen Demirören, "Türk futbolunun bu rakamı çok olumlu ve faydalı bir şekilde kullanması gerekiyor. Burada kulüp başkanlarımıza çok büyük işler düşüyor. Bu para sonsuz gelen bir para değil, ona göre harcamaları gerekiyor" dedi. Ekonomik dağılımda Türk futbolunun 6'ncı sırada bulunduğunu ancak futbol kalitesi olarak henüz bu noktalara gelemediğini anlatan Yıldırım Demirören, "Bizim sadece ekonomik değil, futbol olarak da buralara gelmemiz gerekiyor. Bu da kulüplerimizin geliri düzgün kullanması ve altyapı ile yapılır" diye konuştu.
HEDEF EN KALİTELİ HİZMET
Dıgıturk'ün 16 sezondur tek resmi yayıncısı olduğu Spor Toto Süper Lig maçlarını 5 sezon daha yayınlayacağını belirten beIN Media Group Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi, "Spor Toto Süper Lig yayın haklarını bir kez daha tek yayıncı olarak elde etmiş olmaktan gururluyuz. Bu, Türkiye'de bugüne dek spora yapılmış en büyük yatırım. Digiturk'ün yenilikçi yayıncılık anlayışını beIN Media Group'un küresel tecrübe ve uzmanlığıyla daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Abonelerimiz ve Süper Lig'i takip eden futbolseverlere ileri teknoloji ile en kaliteli hizmeti sunacağız. Türkiye'ye ve Türkiye futboluna inanıyoruz" dedi. beIN Media Group CEO Vekili, Digiturk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Yousef Al Obaidly ise "Şimdiye dek olduğu gibi, bundan sonra da futbolseverlere en iyi ve en son teknolojiyi sunarak, futbol izlemekten alınan zevki en üst noktaya taşıyacağız" diye konuştu.
'DİGİTURK'Ü KUTLARIZ'
Yayın ihalesine giren Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Digiturk'ü kutlayarak, "Süper Lig ve Türkiye Birinci Ligi karşılaşmalarını 5 sezon boyunca naklen yayınlama hakkını kazanan Digiturk'ü ve Lig TV'yi kutluyorum. Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile Türk futbolunun her zaman en büyük destekçilerinden biri olarak bugünden sonra da ilk göz ağrımız Türk futbolunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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