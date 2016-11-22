1 dakikada işlem tamam

Gümrüklerde geçen ay işlem gören ihracat beyannamelerinin yüzde 67'sinin işlemleri 1 dakikada sonuçlandırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Maliyetleri düşürdükçe ihracatçımızın rekabet gücünü artırıyoruz" dedi. Bir yandan işlemlere hız verirken, diğer yandan güvenlik konusunu da ihmal etmediklerini dile getiren Tüfenkci, bu çerçevede gerekli tüm önlemlerin sınır kapılarında alındığının altını çizdi.
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