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1 dakikada işlem tamam

1 dakikada işlem tamam
Gümrüklerde geçen ay işlem gören beyannamelerinin yüzde 67'sinin işlemleri 1 dakikada sonuçlandırıldı. ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Maliyetleri düşürdükçe ihracatçımızın rekabet gücünü artırıyoruz" dedi. Bir yandan işlemlere hız verirken, diğer yandan güvenlik konusunu da ihmal etmediklerini dile getiren Tüfenkci, bu çerçevede gerekli tüm önlemlerin sınır kapılarında alındığının altını çizdi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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