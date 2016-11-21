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ne 8 milyar

Kış lastiğine 8 milyar
Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) Başkanı Mustafa Karataş, bu yıl kullanımının 6 milyona yaklaşacağını öngördüklerini söyledi. Kış koşulları zorlu geçerse bu rakamın biraz daha yukarı çıkabileceğini anlatan Karataş, "Kış lastiğinin bu yıl ticari hacminin ise 7 ile 8 milyar lira arasında olabileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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