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ile dalacak

Endonezya KULAÇ ile dalacak
Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında kullanılan 'ın (derinlik ölçme sonarı), yurt dışındaki ilk kullanıcısı oldu. KULAÇ İskandil Sistemi, Endonezya denizaltısına entegre edildi. KULAÇ, güvenli seyre yardımcı oluyor.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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