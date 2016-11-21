Dolar için ikinci zirve!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) yarın toplanacak.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yarın saat 13.30'da yapılacak toplantıya, ilgili bakan ve bürokratlar katılacak.
Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.
EKK, son olarak Başbakan Yıldırım başkanlığında 18 Kasım Cuma günü toplanmıştı.
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