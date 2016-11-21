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Dolar için ikinci zirve!

, Başbakan başkanlığında yarın toplanacak.

Dolar için ikinci zirve!

(EKK) yarın toplanacak.

Başbakan başkanlığında yarın saat 13.30'da yapılacak toplantıya, ilgili bakan ve bürokratlar katılacak.

Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

EKK, son olarak Başbakan Yıldırım başkanlığında 18 Kasım Cuma günü toplanmıştı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi 13:18
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