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Turizmciye yeşil pasaport yolda

Turizmciye yeşil pasaport yolda
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2016 yılında turizm sektörüne yönelik uygulanan acil eylem planının devamı niteliğinde bir dizi çalışma içinde olduklarını belirtti. Turizm sektöründe çalışan ve belirli rakamın üzerinde ülkemize gelir sağlayan turizm yatırımcılarına yeşil pasaport verilmesi amacıyla gerekli girişimlere başladıklarını belirten Avcı, "Desteğin kapsamının genişletilmesi, turizm sektörüne sağlanan teşviklerin sürdürülebilir uygulamalar haline gelmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteklerden deniz turizmi tesislerinin de yararlanmasını amaçlıyoruz" dedi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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