Turizmciye yeşil pasaport yolda

Kültür ve TurizmBakanı Nabi Avcı, 2016yılında turizm sektörüneyönelik uygulanan acil eylemplanının devamı niteliğinde birdizi çalışma içinde olduklarınıbelirtti. Turizm sektöründeçalışan ve belirli rakamınüzerinde ülkemize gelir sağlayanturizm yatırımcılarına yeşilpasaport verilmesi amacıylagerekli girişimlere başladıklarınıbelirten Avcı, "Desteğinkapsamının genişletilmesi, turizmsektörüne sağlanan teşviklerinsürdürülebilir uygulamalar halinegelmesi amacıyla çalışmalarımızısürdürüyoruz. Desteklerdendeniz turizmi tesislerinin deyararlanmasını amaçlıyoruz" dedi.
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