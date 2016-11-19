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Şov başladı

100’e yakın yeni modelin tanıtıldığı kapılarını açtı. 2017 yılının ve geleceğin otomobilleri ilk kez görücüye çıktı

Şov başladı
Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Detroit'ten sonra Amerika'nın en büyük otomobil şovu olan fuarda, 21'i dünya prömiyeri olmak üzere 100'e yakın yeni model tanıtıldı. Mazda, Toyota, Alfa Romeo, MINI, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar ve Porsche Avrupa'daki fuarlardaki şovlarının benzerini Los Angeles'ta gerçekleştirdi. 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek fuarda dikkat çeken stantlar, Avrupalı ve Japon markalar oldu. 109'uncu yaşını kutlayan fuarda, geleceğin otomobilleri de yer aldı. Özellikle hibrit modeller adeta şov yaparken, elektrikli otomobiller de özel ilgi gördü Fuarda, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR modeli de ilk kez dünya vitrinine çıkmış oldu. Mercedes de en yeni modelleriyle fuarda yerini aldı.



HOLLYWOOD'DA BİR SAKARYALI
'nda, ilk kez vitrine çıkan yeni modellerden biri de Türkiye'de üretilen Toyota C-HR oldu. Dünyada sadece Toyota Sakarya tesislerinde üretilen C-HR, büyük ilgi gördü.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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