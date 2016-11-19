Şov başladı

Los Angeles OtomobilFuarı kapılarını açtı.Detroit'ten sonra Amerika'nınen büyük otomobil şovuolan fuarda, 21'i dünyaprömiyeri olmak üzere 100'eyakın yeni model tanıtıldı.Mazda, Toyota, Alfa Romeo,MINI, Mercedes-Benz, BMW,Audi, Lamborghini, Jaguarve Porsche Avrupa'dakifuarlardaki şovlarının benzeriniLos Angeles'ta gerçekleştirdi.27 Kasım'a kadar ziyaretedilebilecek fuarda dikkatçeken stantlar, Avrupalı veJapon markalar oldu. 109'uncuyaşını kutlayan fuarda,geleceğin otomobilleri deyer aldı. Özellikle hibritmodeller adeta şovyaparken, elektrikliotomobiller deözel ilgi gördüFuarda, Türkiye'deüretilen ToyotaC-HR modeli deilk kez dünyavitrinine çıkmışoldu. Mercedes deen yeni modelleriyle fuardayerini aldı.
HOLLYWOOD'DABİR SAKARYALI Los Angeles Otomobil Fuarı'nda, ilk kez vitrine çıkan yeni modellerden biri de Türkiye'de üretilen Toyota C-HR oldu. Dünyada sadece Toyota Sakarya tesislerinde üretilen C-HR, büyük ilgi gördü.
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