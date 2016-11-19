Yol Durumu
  1. Engelli ailesine umut evi geliyor
  2. Karşınızda Emocanlar

ve kömür için 1.5 milyar

Petrol ve kömür için 1.5 milyar
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kamunun 122 milyar liralık sabit sermaye yatırımı yapacağını belirterek, yatırımlarına öncelik verileceğini söyledi. Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak yerli üretimi artırmak amacıyla yatırımlarını artırdığını belirten Bakan Elvan, "Enerjide yerli kaynaklarla üretimin artırılması kapsamında ve kömür aramaya yönelik yatırımlar yeni yılda artış gösterecek. Bu kapsamda 2017 yılında kömür arama ve üretimi için 645 milyon lira, petrol ve doğalgaz aramaları için ise 770 milyon lira yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor" dedi.

Hazal ATEŞ
Etiketler: , ,
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar