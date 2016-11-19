Petrol ve kömür için 1.5 milyar

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kamunun 122 milyar liralık sabit sermaye yatırımı yapacağını belirterek, enerji yatırımlarına öncelik verileceğini söyledi. Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak yerli üretimi artırmak amacıyla yatırımlarını artırdığını belirten Bakan Elvan, "Enerjide yerli kaynaklarla üretimin artırılması kapsamında petrol ve kömür aramaya yönelik yatırımlar yeni yılda artış gösterecek. Bu kapsamda 2017 yılında kömür arama ve üretimi için 645milyon lira, petrol ve doğalgaz aramaları için ise 770 milyon lira yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor" dedi.
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