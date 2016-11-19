İntibak Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

2000 yılı öncesinde emekli olanlara intibak, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için açılan davada yerel mahkemenin ret kararını onadı. Türkiye Emekliler Derneği'nin Avukatı Cafer Yazıcıoğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirterek Meclis'te bir çözüm üretilebileceğini söyledi.