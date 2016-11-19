İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI
ABD'de kısa süre içinde faizlerin artacağı beklentisi, dolarda küresel seyir ile dün doların tarihi zirveyi görmesinin ardından Başkent'te arka arkaya iki önemli toplantı yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dün saat 16.00'da ekonomi yönetimin Çankaya Köşkü'nde topladı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Merkez Bankası, Hazine bürokratları katıldı. EKK toplantısında, dolardaki artışın kamuya ve özel sektöre etkileri, daha fazla yatırımcı çekmeye yönelik paket de konuşuldu.
EKK öncesinde de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplanarak Türkiye özelinde yaşanan gelişmelerin finansal piyasalara etkilerini değerlendirdi.
BAŞBAKAN YILDIRIM: ENDİŞEYE MAHAL YOK
Başbakan Yıldırım, Cuma namazı çıkışı EKK gündemini değerlendirirken, yaşanabilecek olağaüstü gelişmelere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "Bu şartları değerlendirip ekonomimizle ilgili gereken kararları alacağız" dedi. Türk ekonomisiyle ilgili herhangi bir endişeye mahal olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Türk ekonomisinin temelleri sağlam, bir tereddüt yok" diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD seçimleri sonrası döviz kurlarıyla başlayan hareketliliğin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Vatandaşlarımız rahat olsun, emin olsun. Türkiye ekonomisi temelleri sağlamdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız. Ancak tabi ki yaşanabilecek olağanüstü gelişmelere karşıda tedbirsiz olmamızı bu şartlar gerektirmiyor."
HAZİNE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
EKK öncesi Hazine'den yapılan açıklamada, Şimşek başkanlığında yapılan FİK toplantısında, son dönemde küresel ölçekte ve Türkiye özelinde yaşanan gelişmelerin finansal piyasalara etkilerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Toplantıda, son dönemde küresel ölçekte ve ülkemiz özelinde yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirildi" denildi. Toplantıda geleceğe ilişkin projeksiyon değerlendirilerek, EKK öncesi hazırlık yapıldı.
CANİKLİ: EKONOMİK DENGELER YERİNDE
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de, "Şu anda ekonomide dengeleri bozacak bir olumsuzluk yok ve olmayacak. Çünkü her şey piyasa şartlarında oluşuyor" şeklinde konuştu.
Canikli dövizdeki dalgalanmanın normal olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Daha önce 3'ün üzerine çıktı, 3.1'i geçti, 3.2'ye çıkmıştı, sonra 2.9'lara geldi, sonra tekrar çıktı, geldi böyle dalgalanıyor. Bu da son derece doğal. Ama önemli olan şu; hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasa şartlarında dengeleniyor. Hiçbir müdahale yok, hiçbir şeye. Ne kurun fiyatına, TL fiyatına, dövizin fiyatına, ne bankacılık sistemine, ne sermaye piyasalarına hiçbir müdahale olmaksızın piyasanın oluştuğu seviye bu. Merkez Bankası müdahale bile etmiyor satış yönünde. Dövizi satarak dengelemeye çalışmıyor."
HAZAL ATEŞ
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