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’den 3 bin organ bağışı

Konya Şeker’den 3 bin organ bağışı
Konya Şeker ailesi, organ bağışıyla örnek oldu. 'deki bağışçı sayısı 3 bini geçti. Konya Şeker, organ bağışında elde ettiği bu başarıdan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci kez sertifika ile onurlandırıldı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Kurumumuz bünyesinde 2007'de başlattığımız organ bağışı kampanyasında bu yıl itibarıyla 3 bini aşan gönüllü bağışçıya ulaştık. Konya Şeker çalışanlarının organ bağışında yakaladığı bu başarının ülke geneline yayılması gerekiyor" dedi.
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