Dünyada düşen enerji fiyatlarının yurt içine yansıtılması öngörülüyor. Ekonomi Bakanı Zeybekci, "BOTAŞ'ın zararı yoksa, fiyatlar düştükçe yurt içine de yansıtılacaktır" dedi.

Petrol fiyatları düştükten ortalama 3 - 6 ay sonra doğalgaz fiyatları da indirime giriyor. Haziran 2014'te 110 dolar seviyelerinde olan Brent türü petrol fiyatları 2016 başında 27 dolara geriledi.

Karar'dan İbrahim Kahveci'nin haberine göre, petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşün ardından doğalgaz fiyatları ve ithalat tutarı da hızla düşmeye başladı. Ancak doğalgaz fiyatının hızla düştüğü 2014-2015 yıllarında Türkiye'de halka verilen gaz fiyatında yüzde 10,4 zam yapılmıştı. Bu zam, BOTAŞ'ın bilançosunda eksiklik veya sıkıntı ihtimalini gündeme getirdi.

'TABİ Kİ YANSITILIR'

Öte yandan geçen ay yapılan ortalama yüzde 10 indirimle bu zam geri alınmış oldu. Yeni dönem içinse Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "BOTAŞ'ın bilançosunda bir eksiklik, sıkıntı yoksa doğalgaz fiyatlarındaki düşüş neden yansıtılmasın, tabii ki yansıtılır" dedi.

ELEKTRİK DE DÜŞER

Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30-35'ini doğalgaz çevrim santralleri üzerinden karşılıyor. Bu nedenle doğalgaz fiyatlarında yaşanacak indirim zor durumda olan elektrik şirketlerini de rahatlatacağı gibi elektrik fiyatlarında da en az yüzde 25-30 indirime imkan sağlayacaktır. Dünyada ucuzlayan enerji fiyatlarına rağmen Türkiye elektrik fiyatlarına yüzde 6,8 zam yapmıştı.