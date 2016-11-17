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Yemek değil pahalı

Yemek değil manzara pahalı
Yemeğini sıradan bir da yemek yerine farklılık arayanlara artık dünyanın dört bir yanında pek çok seçenek var. Kayanın içine, dağın tepesine, denizin altına ya da üstüne kurulmuş restoranlar, büyük ilgi çekiyor. Dünyanın her yerinden insanlar bu restoranlara koşuyor. Amaç; yemek yemek değil, manzarayı seyretmek oluyor. Para da yemeğe değil, ya verilmiş oluyor. Özellikle dünya çapında ünlenmiş restoranlarda fiyatlar oldukça yüksek. Adriyatik Denizi'nin hemen yanındaki mağarada yer alan İtalya'daki Grotta Palazzese, Maldivler'de su altında ıslanmadan balıkları seyredebileceğiniz Ithaa Undersea Restaurant, Bora Bora'daki denizin üstündeki restoranlar en dikkat çekenler arasında bulunuyor.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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