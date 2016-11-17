Yemek değil manzara pahalı

Yemeğini sıradan bir restoranda yemek yerine farklılık arayanlara artık dünyanın dört bir yanında pek çok seçenek var. Kayanıniçine, dağın tepesine, denizin altınaya da üstüne kurulmuş restoranlar, büyük ilgi çekiyor. Dünyanın her yerinden insanlar bu restoranlara koşuyor. Amaç; yemek yemek değil, manzarayı seyretmek oluyor. Para da yemeğe değil, manzaraya verilmiş oluyor. Özellikle dünya çapında ünlenmiş restoranlarda fiyatlar oldukçayüksek. Adriyatik Denizi'nin hemen yanındaki mağarada yer alan İtalya'daki Grotta Palazzese, Maldivler'de su altında ıslanmadan balıkları seyredebileceğiniz IthaaUndersea Restaurant, Bora Bora'dakidenizin üstündeki restoranlar en dikkat çekenler arasında bulunuyor.
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