Kıdem tazminatı 2017’de tamam

Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, 1 Ocakitibarıyla kıdem tazminatınageçilecek diye bir düzenlemeolmadığını söyleyerek, "Fonunkurulmasıyla ilgili çalışmalarvar. 1975'te de kıdemtazminatı fonunun kurulmasıönerilmiş. 41 yıllık birkonu. 2017'de çözebilirsek,41 kere maşallah demeyiarzu ediyoruz" dedi. BakanMüezzinoğlu, önümüzdeki2-3 ay içinde tarafları ortaknoktalarda buluşturabilmeyiamaçladıklarını kaydetti.
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