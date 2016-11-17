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2017’de tamam

Kıdem tazminatı 2017’de tamam
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Ocak itibarıyla na geçilecek diye bir düzenleme olmadığını söyleyerek, "Fonun kurulmasıyla ilgili çalışmalar var. 1975'te de kıdem tazminatı fonunun kurulması önerilmiş. 41 yıllık bir konu. 2017'de çözebilirsek, 41 kere maşallah demeyi arzu ediyoruz" dedi. Bakan Müezzinoğlu, önümüzdeki 2-3 ay içinde tarafları ortak noktalarda buluşturabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Etiketler:
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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