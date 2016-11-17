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Çocuk okul çağına gelene kadar süren kısmi çalışma imkanından lar da yararlanabilecek. Bunun için tek şart eşin çalışması olacak. Maaş, çalışılan süreye orantılı olarak alınacak.

Babaya yarım gün mesai
Çocuğu olan aileler, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerle önemli haklara kavuştu. Bu haklardan biri de kısmi çalışma. Nisan'da yasalaşan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan yönetmelik ile detayları netleşen uygulama, hem annelerin hem de babaların yüzünü güldürdü. Buna göre; anne ya da , çocukları okul yaşına gelinceye kadar 'part time' çalışabilecek. Yani okul çağına gelinceye kadar kısmi çalışma hakkı sadece kadınlara değil, e de tanınmış durumda. Bu hakkın kullanılabilmesi için tek şart ise annenin de babanın da çalışması. İşte kısmi çalışma şartları:

* Eşi işçi kısmi çalışma talebini 1 ay önceden yazılı olarak işverene bildirecek.
* Bu talep en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirecek.
* İşveren süresi içinde cevap vermezse, talep geçerlilik kazanacak.
* Belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde işin yapılacağı zaman aralığını; işyerinin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren belirleyecek.
* Maaş çalışılan süreye orantılı olarak ödenecek.
* Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilecek. Bunun için işverene en az 1 ay önce yazılı olarak bu talep bildirilecek.
* İşveren, çalışanını, kısmi çalışma talebinde bulunduğu için işten çıkartamayacak.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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