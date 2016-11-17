Babaya yarım gün mesai

Çocuğu olan aileler, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerle önemlihaklara kavuştu. Bu haklardan biri de kısmi çalışma. Nisan'da yasalaşan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan yönetmelik ile detayları netleşen uygulama, hem annelerin hem debabaların yüzünü güldürdü. Buna göre; anne ya da baba, çocukları okul yaşına gelinceye kadar 'part time' çalışabilecek. Yani okul çağına gelinceye kadar kısmi çalışma hakkı sadece kadınlara değil, erkeklere de tanınmış durumda. Bu hakkın kullanılabilmesi için tek şart ise annenin de babanın daçalışması. İşte kısmi çalışma şartları:
* Eşi çalışan işçi kısmi çalışma talebini 1 ay önceden yazılı olarak işverene bildirecek.
* Bu talep en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirecek.
* İşveren süresi içinde cevap vermezse, talep geçerlilik kazanacak.
* Belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde işin yapılacağı zaman aralığını; işyerinin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işverenbelirleyecek.
* Maaş çalışılan süreye orantılı olarak ödenecek.
* Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilecek. Bunun için işverene en az 1 ay önce yazılı olarak bu talep bildirilecek.
* İşveren, çalışanını, kısmi çalışma talebinde bulunduğu için işten çıkartamayacak.
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